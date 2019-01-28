Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гуаидо заявил о переговорах с военными с целью отстранения Мадуро

Комментариев: 3
Переговоры проходят тайно. Оппозиционеры работают с должностными лицами, гражданскими и военными.
Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы
caracaschronicles.com


Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо рассказал изданию The Washington Post.

По его словам, это деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью. "Мы встречаемся с ними, но осторожно", – отметил Гуаидо.

Лидер оппозиции также отметил, что перед своим провозглашением он встречался с несколькими сенаторами США.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Венесуэла, военные, Мадуро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
    28.01.2019, 06:09
Оценка:  -1
ПРИЗНАНИЕ САМОЗВАНЦА "ЦИВИЛИЗОВАННЫМ " МИРОМ ПРОИСХОДИТ ОДНОМОМЕНТНО И СИНХРОННО , КАК ПОД ВЗМАХ ДИРИЖЕРСКОЙ ПАЛОЧКИ ...
ВПРОЧЕМ И РЕЖИССЕР ЭТОГО СПЕКТАКЛЯ НЕ СКРЫВАЕТСЯ ...
В ИРАКЕ , ЛИВИИ , АФГАНИСТАНЕ И НА УКРАИНЕ ДЕМОКРАТИЮ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОЦВЕТАНИЕМ УЖЕ УСТРОИЛИ , В СИРИИ НЕ ДАЛИ ,
    28.01.2019, 06:11
Оценка:  -1
ВОТ РЕШИЛИ НАУЧИТЬ ЖЫТЫ ПО НОВОМУ ВЕНЕСУЭЛУ ....
НО НЕ ПОЛУЧИТСЯ И В ЭТОТ РАЗ , ВЕНЕСУЭЛА И В ПЯТАК МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ И РОССИЯ НЕ ДАСТ " ХОЗЯЕВАМ " МИРА СВОЙ НОС ТУДА ЗАСУНУТЬ , СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ СТАВКИ В ЭТОЙ ИГРЕ ....
BROKER666    28.01.2019, 06:14
Оценка:  0
BROKER666
п0ц мама дома, если ты не в курсе - инфляция при мадуре достигла 1млн% - как думаешь кого народ поддержит?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь