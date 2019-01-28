Гуаидо заявил о переговорах с военными с целью отстранения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо рассказал изданию The Washington Post.
По его словам, это деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью. "Мы встречаемся с ними, но осторожно", – отметил Гуаидо.
Лидер оппозиции также отметил, что перед своим провозглашением он встречался с несколькими сенаторами США.
Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.
В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ВПРОЧЕМ И РЕЖИССЕР ЭТОГО СПЕКТАКЛЯ НЕ СКРЫВАЕТСЯ ...
В ИРАКЕ , ЛИВИИ , АФГАНИСТАНЕ И НА УКРАИНЕ ДЕМОКРАТИЮ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОЦВЕТАНИЕМ УЖЕ УСТРОИЛИ , В СИРИИ НЕ ДАЛИ ,
НО НЕ ПОЛУЧИТСЯ И В ЭТОТ РАЗ , ВЕНЕСУЭЛА И В ПЯТАК МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ И РОССИЯ НЕ ДАСТ " ХОЗЯЕВАМ " МИРА СВОЙ НОС ТУДА ЗАСУНУТЬ , СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ СТАВКИ В ЭТОЙ ИГРЕ ....