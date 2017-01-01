Клинтон допустила участие в президентских выборах в США

В 2020 году Хиллари Клинтон может вновь принять участие в президентских выборах. Она не исключила такую возможность.

Хиллари Клинтон



Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году, сообщает

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году, сообщает CNN в воскресенье, 27 января. Отмечается, что слова 71-летней Клинтон не гарантируют, что она занимается проработкой своей кампании.





Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации



В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов. Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу . Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент