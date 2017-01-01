Клинтон допустила участие в президентских выборах в США
В 2020 году Хиллари Клинтон может вновь принять участие в президентских выборах. Она не исключила такую возможность.
Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году, сообщает CNN в воскресенье, 27 января.
Отмечается, что слова 71-летней Клинтон не гарантируют, что она занимается проработкой своей кампании.
Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.
Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации
В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.
Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации
В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.
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