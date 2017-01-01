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Протесты в Венесуэле: число задержанных приближается к 800

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Венесуэльский уголовный форум уже зарегистрировал 791 задержание в связи с демонстрациями.
Протесты в Венесуэле
Протесты в Венесуэле

Число задержанных во время протестов в Венесуэле возросло до 791. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщил глава правозащитной организации Венесуэльский уголовный форум Альфредо Ромеро в соцети Twitter.

Так, по состоянию на 14:00 27 января Венесуэльский уголовный форум зарегистрировал 791 задержание в связи с демонстрациями.

Отмечается, что только 23 января были задержаны 632 человека (это самое большое число задержанных за один день по меньшей мере с 1999 года).

В ходе столкновений в стране погибли около 10 человек.

 

 

Как известно, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и разорвал дипотношения с США.

 

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Теги: протесты, Венесуэла, протест, задержание, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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