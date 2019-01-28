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В Перу обрушилась стена отеля: 15 погибших

Комментариев: 1
В момент аварии в отеле праздновали свадьбу, в здании находились около ста человек, десятки пострадали.
Отель в Перу обрушился из-за ливней
Отель в Перу обрушился из-за ливней

В результате обрушения стены отеля Альгамбра в Перу погибли 15 человек, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в отеле в воскресенье, 27 января, праздновали свадьбу. В течение пяти дней в городе шел дождь, это привело к оползням и обрушению стены отеля.

"Десятки людей танцевали, когда на них обрушились стена и крыша. По меньшей мере, 30 человек были извлечены из-под обломков с травмами и доставлены в местную клинику", - сообщила глава местной службы гражданской обороны Русби Села.

Всего в помещении в это время находилось около 100 человек.

Как сообщалось, в последнее время в Украине участились случаи обрушения крыш из-за скопления большого количества снега. В частности, такой случай накануне произошел на рынке в Харькове

Ранее в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша бывшего боксерского клуба. Никто не пострадал.

 

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Теги: свадьба, Перу, отель, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    28.01.2019, 11:05
Оценка:  +1
И В ЭТОМ ВИНОВАТ ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ МАДУРО , РАЗ НА ФОТО ИХ ФЛАГ ?
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