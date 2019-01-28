США признали нового спецпосланника Венесуэлы

В Госдепе отметили, что с нетерпением ожидают сотрудничества дипломатами, предназначенными самопровозглашенным временным президентом Хуаном Гуайдо.

Госдеп США признал действительным дипломатический статус Карлоса Альфредо Веккио, которого исполняющий обязанности президента, оппозиционер Хуан Гуайдо 25 января назначил временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео на сайте Государственного департамента страны.

В ведомстве отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с Веккио и с другим дипломатическим персоналом, назначенным временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо".

После аккредитации Веккио встретился с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, который подтвердил решительную поддержку Вашингтоном Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Как известно, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и разорвал дипотношения с США.

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