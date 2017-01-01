Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В столице Черногории произошел взрыв

Комментариев: 0
Взрыв прогремел у ресторана неподалеку от административного центра Подгорицы, никто не пострадал.
Полиция устанавливает причины взрыва
Полиция устанавливает причины взрыва
rtcg.me

В столице Черногории Подгорице в ночь на понедельник, 28 января, произошел взрыв неподалеку от административного центра города. Об этом сообщила газета Vijesti.

Взрыв прогремел около 1:15 ночи возле ресторана "Нью-Йорк".

Сообщается, что в результате взрыва пострадавших нет. В здании ресторана взрывной волной выбило стекла.

На месте инцидента работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

Как сообщалось, на выходных произошел взрыв в жилом доме в голландской Гааге. Ночью из-под завалов достали выжившего мужчину.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: взрыв, Черногория
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь