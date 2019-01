На Кубу обрушился торнадо: трое погибших

На столицу Кубы Гавану в понедельник, 28 января, обрушился смерч. Об этом сообщает AFP.

В результате торнадо погибли три человека, 172 пострадали.

В Гаване наблюдаются перебои с электричеством.

По данным метеорологической службы, скорость ветра урагана превышала 100 км/час.

BREAKING: Tornado hits Cuban capital of Havana, killing at least 3 people and injuring 172, president says pic.twitter.com/gGNoC10rPp

A tornado has torn through the capital of Cuba, causing damage to homes, plunging neighbourhoods into darkness

People in the worst affected neighbourhoods in Havana have been warned to stay indoors after the violent storm tossed vehicles and littered streets with debris. pic.twitter.com/RBUwIXYXIS