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В Турции случилось масштабное ДТП: есть погибший

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В городе Конья из-за тумана на дороге столкнулись около 30 автомобилей, один человек погиб.
Пострадавших госпитализировали (фото иллюстративное)
Пострадавших госпитализировали (фото иллюстративное)

На автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулось 30 автомобилей. Один человек погиб, семеро раненых. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает DHA.

Отмечается, что в результате аварии двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели и полиция, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Ранее в Мексике столкнулись более 50 авто.

Также сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате крупного ДТП в Китае.

 

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Теги: ДТП, Турция, туманность, авария, туман
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Источник: korrespondent.net

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