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Дания строит ограждение вдоль границы с Германией

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Забор призван сохранить страну от распространения африканской чумы свиней. Длина забора по окончанию строительства достигнет 70 км.
Дания строит забор от диких кабанов
Дания строит забор от диких кабанов
dw.de

Власти Дании приступили к строительству ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить попадание диких кабанов в страну. Об этом в понедельник, 28 января, заявили в министерстве сельского хозяйства страны, сообщает Politico.

Отмечается, что Копенгаген принял такое решение, из-за угрозы распространения африканской чумы свиней через границу и негативного влияния на индустрию свинины в стране.

"У нас есть 11 миллиардов веских причин сделать все возможное, чтобы предотвратить попадание африканской чумы свиней в Данию", - заявил министр экологии и продовольствия Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

После завершения строительных работ к осени этого года забор может протянуться почти на 70 км.

Вместе с тем, Германия еще не сообщала о зафиксированных случаях вируса, смертельного для домашних свиней и кабанов, но безвредного для людей.

Несмотря на то, что вирус в основном сосредоточен в центральной и восточной Европе, Бельгия с начала января сообщила о десятках новых случаев заражения африканской чумой свиней, что вызвало обеспокоенность в ЕС, Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что Франция построит забор на границе с Бельгией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней на французской территории. 

Также стало известно, что Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов.

 

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Теги: граница, Дания, свиньи, чума, Африканская чума свиней
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Источник: korrespondent.net

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