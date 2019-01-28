Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии разбился военный самолет

Комментариев: 1
Во время крушения пилоту удалось удачно катапультироваться. Причины аварии расследуются.
В Индии разбился истребитель
В Индии разбился истребитель
airliners.net

На севере Индии в понедельник, 28 января, разбился военный самолет ВВС Индии, сообщает Times of India.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Истребитель потерпел крушение после того, как вылетел с базы ВВС Горакхпур.

При этом сообщается, что пилоту удалось благополучно катапультироваться.

Напомним, неделей ранее в России при посадке разбился бомбардировщик. Два человека погибли.

Также на прошлой неделе истребитель разбился в Пакистане. В результате аварии погиб пилот.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Индия, ВВС, истребитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
flacon9havi    28.01.2019, 15:56
Оценка:  +2
flacon9havi
Для ватних пуканів: літаку 51 рік.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь