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Комиссия ООН начала расследование убийства Джамаля Хашукджи

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Представители ООН уже подали запрос в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле с просьбой получить доступ в помещения. Однако, ответ пока не поступил.
В МИД Турции встретили комиссию ООН
В МИД Турции встретили комиссию ООН
twitter.com/MevlutCavusoglu

Специальная комиссия ООН начала свое расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

"В рамках расследования убийства Джамаля Хашукджи провели встречу с Агнес Калламар, специальным докладчиком по вопросу внесудебных казней", - сообщил Чавушоглу.

Отмечается, что Калламар прибыла в Турцию специально по делу убийства Хашукджи. Она будет находиться в Турции в течение недели. Запланированы ее встречи с министром юстиции Абдулхамитом Гюлем и генеральным прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, который возглавляет расследование убийства Хашукджи.

Калламар прибыла в Турцию с международными экспертами, которые также примут участие в расследовании.

Также специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламар подавала запрос в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле с просьбой получить доступ в помещения. Однако, ответ на запрос пока не поступил.

Напомним, Калламар заявляла, что возглавит международное расследование убийства  журналиста Джамаля Хашукджи, которое начнется с визита в Турцию 28 января.

Ранее сообщалось, что в ООН недовольны расследованием Саудовской Аравии по делу Хашукджи.

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Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, убийство, расследование
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Источник: korrespondent.net

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