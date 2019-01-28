В Турции загорелся корабль: восемь пострадавших

Пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе в Тузле.

В Турции на верфи судостроительного предприятия в Тузле, что относится к Стамбульскому региону (азиатская часть), произошел пожар на корабле, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает Sabah.

"Пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе в Тузле. Ранения получили восемь человек. Сейчас пожарным удалось взять огонь под контроль", - сообщило руководство региона.

Как отмечается, ситуацию осложняет то, что на корабле есть значительное количество топлива.

Напомним, в начале прошлой недели в районе Керченского пролива возник пожар на танкерах Маэстро и Канди, принадлежащих турецкой компании. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. Известно, что на борту Канди находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту Маэстро находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 14 человек, найдены тела десяти.

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