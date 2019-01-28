Во Франции начали разработку гиперзвукового планера

Министерство обороны Франции приняло решение о начале работ по созданию гиперзвукового планера.

Во Франции анонсировали создание гиперзвукового планера. Об этом заявила министр обороны страны Флоранс Парли, сообщил MiceTimes.

"Мы приняли решение заключить контракт на создание ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера", - отметила министр.

Как ожидается, разработанный гиперзвуковой планер сможет развивать скорость более 6000 километров в час. При этом первый испытательный полет намечен на "период к концу 2021 года".

"Многие страны сейчас оснащены таким оружием. Франция не может позволить себе ждать", - пояснила указанное решение глава Минобороны.

Известно, что проект получил название V-MaX, а главным подрядчиком станет авиационно-космический концерн Arianegroup.

Как сообщается, сегодня три из пяти стран постоянных членов Совбеза ООН уже работают над созданием гиперзвукового оружия, а именно: США, Китай и РФ.

Ранее в Китае ученые разработали и построили квантовый радар, способный обнаруживать воздушные цели на дальних расстояниях.

Также сообщалось, что в Украине заявили о готовности начать выпуск артиллерийского снаряда Цветник, в котором теперь не будет российских деталей.

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