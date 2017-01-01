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В Европе отцы получили право на декретный отпуск

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Отпуск по отцовству будет составлять минимум 10 дней. Он также будет оплачиваться на той же основе, что и декретный отпуск для женщин.

В Евросоюзе узаконили десятидневный отпуск по отцовству, сообщает Euronews.

Отпуск для мужчин будет оплачиваться на той же основе, что и декретный отпуск для женщин - по беременности (во время беременности супруги), родам и уходу за младенцем.

Это значительный шаг для некоторых стран по обеспечению равноправия полов. Не все национальные парламенты одобрили это начинание. Поэтому в апреле 2018 года Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась о минимальном отпуске для родителя-мужчины.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддержал декретные отпуска для мужчин

 

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Теги: Европа, ЕС, дети, Евросоюз, отцовство, отцы, отцы и дети, декретный отпуск
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Источник: korrespondent.net

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