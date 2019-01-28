В аэропорту обнаружили брошенный несколько лет назад самолет

Самолет простоял на стоянке незамеченным несколько лет. Теперь администрация аэропорта разысивает его хозяев через газету.

Неизвестный самолет простоял в аэропорту Мадрид-Барахас без движения в течение нескольких лет, прежде чем администрация аэропорта обратила на него внимание, сообщает Independent.

Руководство аэропорта опубликовало в местной газете официальное заявление о том, что на стоянке найден оставленный несколько лет назад пассажирский лайнер McDonnell Douglas MD-80. Согласно законодательству страны, объявление о находке необходимо опубликовать в течение трех месяцев с момента ее обнаружения, а затем год ждать отклика владельца. Если собственник не обнаружится, власти страны смогут признать самолет брошенным и продать его на открытом аукционе.

Ранее сообщалось, что пропавший четыре года назад Боинг нашли на Google-картах.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем пропал с радаров самолет с двумя людьми на борту, включая известного футболиста.

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