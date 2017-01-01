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На горящем корабле у Стамбула погибли два человека

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В результате пожара на турецкой верфи Тузла погибли два человека, еще 11 человек госпитализированы, один из которых - в тяжелом состоянии.
Пожар на турецкой верфи Тузла локализовали
Пожар на турецкой верфи Тузла локализовали
Twitter

В Турции на пожаре одного из кораблей на верфи недалеко от Стамбула погибли два человека, еще 11 получили ранения. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба администрации губернатора Стамбула в Twitter.

"В результате пожара на верфи Тузла погибли два человека, 11 наших граждан получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.

Указано, что пожар на данный момент локализован, а все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что в Турции на верфи судостроительного предприятия в Тузле, что относится к Стамбульскому региону (азиатская часть), произошел пожар на корабле, в результате чего пострадали восемь человек.

Напомним, в начале прошлой недели в районе Керченского пролива возник пожар на танкерах Маэстро и Канди, принадлежащих турецкой компании. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. Спасти удалось 14 человек, найдены тела десяти, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

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Теги: Турция, судно, корабль, корабли, пожар, жертвы, Стамбул, пострадавшие, погибшие, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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