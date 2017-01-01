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В Мексике число жертв взрыва бензопровода возросло до 115 человек

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Число погибших в результате взрыва незаконного бензопровода в Мексике более недели назад возросло до 115 человек.
Пожар на бензопроводе в Мексике
Пожар на бензопроводе в Мексике
twitter.com/Diegol90Mx

В Мексике число погибших в результате взрыва бензопровода в городе Тлауелильпан выросло до 115 человек. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Хорге Алькосера сообщает в понедельник, 28 января, AP.

"Мексиканские чиновники сообщили, что число погибших в результате взрыва незаконного бензопровода более недели назад возросло до 115", - говорится в сообщении.

При этом еще 32 человека, как доложили в министерстве, госпитализированы.

Напомним, 18 января в районе мексиканского города Тлауелильпан произошли взрыв и возгорание на нефтепроводе.

Ранее сообщалось о 107 погибших и 48 госпитализированных.

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Теги: Мексика, взрыв, пожар, жертвы, пострадавшие, погибшие, нефтепровод
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Источник: korrespondent.net

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