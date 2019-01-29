Мадуро призвал Трампа "убрать руки" от Венесуэлы
Венесуэльский лидер пообещал принять меры по защите компании PDVSA, которая попала под санкции США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое. Так он прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны.
Во время выступления перед дипломатами, вернувшимися из США, Мадуро перешел на английский язык и обратился к Трампу.
"Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Not that way!.. Не вмешивайся в дела Венесуэлы, hands off Venezuela! Immediately!", - заявил Мадуро.
Он подчеркнул, что президент США несет ответственнось за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле.
Также Мадуро назвал новые санкции США против PDVSA незаконными и заявил, что в ближайшие часы предпримет меры для защиты своей собственности.
"Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине. Дадим необходимый симметричный ответ для защиты интересов Венесуэлы, в ближайшие часы", - указал глава государства.
Ранее сообщалось, что американские власти ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Минфин США заблокировал все ее активы и запретил сделки.
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