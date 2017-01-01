СМИ: Пентагон отрицает отправку солдат в Венесуэлу

Также власти США не планируют отправлять солдат в Колумбию. Так в оборонном ведомстве прокомментировали инцидент с записью в блокноте советника Трампа.

Пентагон не готовит отправку военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства.

По данным источников телеканала, США не перебрасывают к этим странам ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение.

Вопрос о возможной отправке американского контингента в Колумбию или Венесуэлу возник после того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон появился на брифинге в Белом доме с блокнотом, в котором отчетливо видна запись "пять тысяч военных - в Колумбию".

В Белом доме не дали объяснений по поводу возможности переброски войск в Колумбию, но при этом напомнили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты решения венесуэльского кризиса.

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