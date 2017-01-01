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СМИ: Пентагон отрицает отправку солдат в Венесуэлу

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Также власти США не планируют отправлять солдат в Колумбию. Так в оборонном ведомстве прокомментировали инцидент с записью в блокноте советника Трампа.
Запись в блокноте Джона Болтона вызвала споры
Запись в блокноте Джона Болтона вызвала споры
 
Пентагон не готовит отправку военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства.
 
По данным источников телеканала, США не перебрасывают к этим странам ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение.
 
Вопрос о возможной отправке американского контингента в Колумбию или Венесуэлу возник после того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон появился на брифинге в Белом доме с блокнотом, в котором отчетливо видна запись "пять тысяч военных - в Колумбию".
 
 
В Белом доме не дали объяснений по поводу возможности переброски войск в Колумбию, но при этом напомнили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты решения венесуэльского кризиса.
 
Ранее сообщалось, что США признали законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо, провозгласившего себя 23 января временным президентом. 
 

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Теги: США, Пентагон, Колумбия, фото, Венесуэла, солдаты, военные, советник
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Источник: Интерфакс

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