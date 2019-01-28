Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 65 человек
В результате инцидента без вести пропали 279 человек. В регионе объявили трехдневный траур.
В результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии погибли 65 человек. Об этом 28 января сообщил телеканал Globo со ссылкой на правительство штата Минас-Жерайс.
Ранее сообщалось о 58 погибших.
Установлены личности 31 жертвы. Число пропавших без вести составляет 279 человек, еще 192 жителя найдены живыми.
Cмотрите фотогалерею: Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 65 человек
Напомним, в пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности.
Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.
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