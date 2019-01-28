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Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 65 человек

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В результате инцидента без вести пропали 279 человек. В регионе объявили трехдневный траур.
В Бразилии ищут пропавших при прорыве плотины
В Бразилии ищут пропавших при прорыве плотины
 
В результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии погибли 65 человек. Об этом 28 января сообщил телеканал Globo со ссылкой на правительство штата Минас-Жерайс.
 
 
Установлены личности 31 жертвы. Число пропавших без вести составляет 279 человек, еще 192 жителя найдены живыми.
 
 
Напомним, в пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. 
 
Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

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Теги: Бразилия, фото, наводнение, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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