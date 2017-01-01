Президент Бразилии перенес семичасовую операцию

В течение 48 часов после госпитализации Жаира Болсонару, исполняющим его обязанности будет вице-президент Амилтон Моурао.

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару сделали операцию по удалению колостомического мешка, установленного после того, как на него было совершено покушение в сентябре пришлого года. Об этом накануне сообщило Associated Press.

"Операция продлилась семь часов и прошла без осложнений", – сказал пресс-секретарь президента Бразилии.

В госпитале в Сан-Паулу, где находится Болсонару, состояние президента назвали стабильным. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Ожидается, что в течение 48 часов после госпитализации Болсонару, исполняющим его обязанности будет вице-президент Амилтон Моурао. Глава государства проведет в госпитале енесколько дней.

Напомним, 5 сентября 2018 года на Болсонару было совершено покушение во время избирательной кампании. Пришедший на встречу политика с избирателями мужчина ранил его ножом в живот.

Как известно, в октябре 2018 года представитель Социал-либеральной партии Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав 55,2% голосов. Его инаугурация состоялась 1 января 2019 года.

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