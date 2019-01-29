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Минюст России предложил не наказывать за "вынужденную коррупцию"

Комментариев: 7
С рядом ведомств Минюст проработал вопрос о внесении в законодательство изменений.
Документ появился на портале проектов
Документ появился на портале проектов
depositphotos.com

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Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения. Совместно с рядом ведомств он проработал вопрос о внесении в законодательство изменений, “предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением”, передаёт УНН со ссылкой на Коммерсант.

“В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено“, - цитирует издание документ.

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Напомним, помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему должностному лицу Укрзализныци сообщено о подозрении в завладении 93,27 млн гривен.

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Теги: коррупция, Россия, Минюст, РФ
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Комментариев (7)
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allx    29.01.2019, 10:51
Оценка:  +1
allx
Будет брать справку от невропатолога, что у него из-за спастики усилился хватательный рефлекс и не взять не мог в следствии физических ограничений...
tytvse    29.01.2019, 10:17
Оценка:  +6
tytvse
Особо понравилось "вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением" =) Непреодолимая сила заставила меня купить яхту, открыть счет на N-ное количество лям, и купить дом в где нибудь в маями, честно, не смог никак преодолеть
tytvse    29.01.2019, 10:20
Оценка:  +1
tytvse
Хотя зная как действуют у нас... то если в рашке предложили не наказывать, хотя всего то на данный момент "предложили" то у нас введут 100% и не просто "не наказывать" а и вовсе, на принудительной основе, с конкурсами там... "лучший коррупционер месяца" и т.д. да еще и льгот добавят глядишь))
Asmo    29.01.2019, 09:51
Оценка:  +4
Asmo
Законы для быдла и для кого надо это разные законы. Украл миллиард, ну вы ж понимаете это было вынужденно, а украл хлеб, что бы поесть, топчи зону. Духовные скрепы они такие )
BGO_777    29.01.2019, 09:48
Оценка:  +6
BGO_777
Где же ДНО? И опять с низу постучали......)))
КимЧенПых    29.01.2019, 09:46
Оценка:  -3
КимЧенПых
о норм. нашим тоже такое надо
vicinq    29.01.2019, 09:41
Оценка:  +1
vicinq
Еб....е
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