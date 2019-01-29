Минюст России предложил не наказывать за "вынужденную коррупцию"

С рядом ведомств Минюст проработал вопрос о внесении в законодательство изменений.

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Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения. Совместно с рядом ведомств он проработал вопрос о внесении в законодательство изменений, “предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением”, передаёт УНН со ссылкой на Коммерсант.

“В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено“, - цитирует издание документ.

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Напомним, помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему должностному лицу Укрзализныци сообщено о подозрении в завладении 93,27 млн гривен.