В Китае прошел забег по льду замерзшего озера

Участники боролись за первенство в двух категориях – полумарафоне и пятикилометровом забеге.

В Китае около тысячи спринтеров соревновались за первенство на замерзшем озере. Об этом сообщает ТСН во вторник, 29 января.

"Участникам предложили побороться за первенство в двух категориях – полумарафона и пятикилометрового забега", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бегунам приходилось преодолевать дистанцию не просто на скользкой поверхности, но и еще при морозной температуре и ледяном ветре.

Напомним, в прошлом году в Арктике состоялся самый холодный забег в мире. Спортсмены пробежали дистанцию в четыре километра. А быстрее всех оказался участник из Греции. Его результат – 34 минуты и 36 секунд.

Также в Таиланде состоялся забег невест, которые боролись за медовый месяц на Мальдивах и другие призы. Девушки должны были преодолеть дистанцию в три километра.