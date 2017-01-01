В США произошла перестрелка: ранены четверо полицейских

Правоохранители пришли в наркопритон, где были обстреляны. Четверо полицейских ранены, двое нападавших убиты.

В городе Хьюстон (штат Техас) пятеро полицейских получили ранения в ходе перестрелки с наркодельцами. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал журналистам начальник полиции города, инцидент имел место, когда полицейские прибыли в один из домов в юго-восточной части Хьюстона, где, по данным властей, продавали наркотики. Стрельбу открыли двое подозреваемых. Четверо полицейских получили огнестрельные ранения, один - травму колена.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых убиты.

Напомним, несколькими днями ранее пять человек погибли при стрельбе в США.

Также в центре Торонто произошла стрельба, в результате один человек пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet