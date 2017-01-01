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В Австралии упал вертолет во время тушения пожара

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Вертолет тушил пожар близ горы. В результате аварии он упал в водоем, пострадали три человека.

Пожарный вертолет потерпел крушение в Австралии, в результате чего пострадали три человека, об этом сообщают местные СМИ.

Вертолет тушил пожар близ горы Боу-Боу в регионе Гиппслэнд на востоке штата Виктория и упал в водоем, из которого забирал воду.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Причины крушения расследуются.

Как сообщалось, в Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом. В результате авиакатастрофы, по предварительным данным, четыре человека погибли, двоим удалось выжить. Напомним, в России при посадке разбился бомбардировщик. Два человека погибли.

 

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Теги: авиакатастрофа, Австралия, вертолет, пожар, крушение
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Источник: korrespondent.net

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