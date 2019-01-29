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Греческий епископ осужден за призыв "наплевать на геев"

Комментариев: 5
Епископ Амвросий призвал в соцсети "наплевать" на гомосексуалистов. За это суд приговорил его к семимесячному сроку заключения с отсрочкой на три года.
В Греции осудили епископа, призывавшего "наплевать на геев"
В Греции осудили епископа, призывавшего "наплевать на геев"
washington.edu

В Греции суд признал виновным в нарушении антирасистских законов и злоупотреблении полномочиями ведущего церковного чиновника Элладской православной церкви за его публикации против геев, сообщает Associated Press.

Так, епископ Калавритский и Эгиалийский Амвросий получил семимесячний срок заключения с отсрочкой на три года.

В своем посте в 2015 году Амвросий призвал "наплевать" на гомосексуалистов, заявив, что "они не являются человеческими существами, они – брак природы".

Суд в городе Эгио единогласно признал виновным епископа, который является одним из самых консервативных в этой греческой церкви. Ранее суд низшей инстанции оправдал его, но дело было обжаловано.

Адвокат группы граждан, которые подали в суд на епископа, приветствовал решение суда в понедельник, заявив, что оно ограничивает "подстрекательские и расистские высказывания".

Заметим, в октябре Амвросий критиковал Вселенского патриарха Варфоломея за его намерение "расколоть мировое православие", предоставив автокефалию Православной церкви Украины.

Колумбийский епископ: апостолы могли быть геями

Ранее сообщалось, что берлинский епископ выступил за венчание гомосексуальных пар. Церковный синод рассмотрит этот вопрос уже в апреле. 

 

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Теги: церковь, суд, геи и лесбиянки, Греция, епископ, геи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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shurag    29.01.2019, 13:55
Оценка:  +1
shurag
думаю,что на стороне епископа большинство, лучше бы законами защищали больных, неимущих, инвалидов, а не извращенцев
ВосставшийИзБана    29.01.2019, 13:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Это дискриминация! Человека осудили только за то, что у него есть свое особое мнение и он его высказал. Когда гомосексуалисты открыто выказывают свое особое мнение - это называют гейпарады и это поощряют. А когда сторонник иного взгляда на гомосексуализм открыто высказался - его осудили.
ВосставшийИзБана    29.01.2019, 13:37
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Если геи хотят равноправия, то пусть выбирают: либо их тоже должны сажать за их гейпарады, либо пусть защищают права своих противников на особое мнение. А иначе никакого равноправия тут нет.
Зорян_и_Шкиряк    29.01.2019, 13:50
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Так они и пишут все современные законы!
Аделька    29.01.2019, 12:31
Оценка:  +5
Аделька
Правильно сказал,что кто с кем дома делает,никого не волнует,а парады нефиг делать.
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