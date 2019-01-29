Греческий епископ осужден за призыв "наплевать на геев"
В Греции суд признал виновным в нарушении антирасистских законов и злоупотреблении полномочиями ведущего церковного чиновника Элладской православной церкви за его публикации против геев, сообщает Associated Press.
Так, епископ Калавритский и Эгиалийский Амвросий получил семимесячний срок заключения с отсрочкой на три года.
В своем посте в 2015 году Амвросий призвал "наплевать" на гомосексуалистов, заявив, что "они не являются человеческими существами, они – брак природы".
Суд в городе Эгио единогласно признал виновным епископа, который является одним из самых консервативных в этой греческой церкви. Ранее суд низшей инстанции оправдал его, но дело было обжаловано.
Адвокат группы граждан, которые подали в суд на епископа, приветствовал решение суда в понедельник, заявив, что оно ограничивает "подстрекательские и расистские высказывания".
Заметим, в октябре Амвросий критиковал Вселенского патриарха Варфоломея за его намерение "расколоть мировое православие", предоставив автокефалию Православной церкви Украины.
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Ранее сообщалось, что берлинский епископ выступил за венчание гомосексуальных пар. Церковный синод рассмотрит этот вопрос уже в апреле.
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