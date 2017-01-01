Теракт в Страсбурге: задержаны пять человек
Во Франции во вторник, 29 января, задержали пять человек по делу о стрельбе на рождественском ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает DW.
Задержанных подозревают в приобретении оружия, с помощью которого впоследствии было совершено преступление. Эту информацию подтвердили близкие к расследованию собеседники французского издания Le Point.
Все подозреваемые - члены одной семьи.
Напомним, 11 декабря мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Погибли пять человек, более 10 пострадали.
Полицейские застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Источник: Русская служба DW
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