Еще одна страна ЕС упростит трудоустройство украинцев
Власти Чехии изучают возможность почти вдвое увеличить квоты на приглашения украинских работников в рамках программы, функционирующей с 2016 года.
Об этом в интервью Укринформу сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек.
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“Текущая ежегодная мощность - 21 тыс. человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тыс. человек ежегодно“, - сообщил министр.
Министр также отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов.
Как сообщалось в октябре, в Польше боятся, что украинские заробитчане “сбегут“ на Запад.