Еще одна страна ЕС упростит трудоустройство украинцев

Министр уточнил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

В Чехии работают более 120 000 наших соотечественников Ualife.net

Власти Чехии изучают возможность почти вдвое увеличить квоты на приглашения украинских работников в рамках программы, функционирующей с 2016 года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек.

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“Текущая ежегодная мощность - 21 тыс. человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тыс. человек ежегодно“, - сообщил министр.

Министр также отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов.

Как сообщалось в октябре, в Польше боятся, что украинские заробитчане “сбегут“ на Запад.