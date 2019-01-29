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Лавров обвинил США в попытке переворота в Венесуэле

Комментариев: 9
Глава российской дипломатии заявил, что США и их союзники "взяли открытый курс на свержение законной власти" Мадуро.
Сергей Лавров заявил о попытке США устроить переворот в Венесуэле
Сергей Лавров заявил о попытке США устроить переворот в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров

В МИД России заявили, что США намереваются свергнуть законно избранную власть в Венесуэле. С таким заявлением во вторник, 29 января, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Российская газета.

Он отметил, что Соединенные Штаты создают "серьезнейшие препятствия на пути международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле".

При этом, по словам Лаврова, США и их ближайшие союзники "грубо нарушают все мыслимые нормы международного права в отношении Венесуэлы" и, по сути, "взяли открытый курс на свержение законной власти в этой стране".

Лавров также заявил, что венесуэльская оппозиция получает указания от американских властей "не идти ни на какие уступки властям в Каракасе, пока режим не откажется от власти тем или иным способом".

В свою очередь Россия, по словам главы МИД РФ будет и далее поддерживать Николаса Мадуро.

"Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Тем временем Мадуро призвал Трампа "убрать руки" от Венесуэлы. Так он прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Венесуэла
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ВыВсеВрети    29.01.2019, 15:00
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
на росии еще не закончились пенсионные деньги?! )))))))))
Letohradek    29.01.2019, 14:42
Оценка:  +5
Letohradek
Любопытно узнать, а кто такие - другие ответственные члены мирового сообщества, которые могли бы поддержать Мадуро? Ватаны, вам слово!
LatAlliensSuck    29.01.2019, 14:38
Оценка:  +6
LatAlliensSuck
Овса, срочно, дайте лошади овса! У него ж передоз аргентинской муки!
Porebrik    29.01.2019, 14:28
Оценка:  +8
Porebrik
У людей шанс появился благодоря США, а вы все русский мир им навязываете
Boxerogos    29.01.2019, 14:20
Оценка:  -11
Boxerogos
Китай и Россия поддержали Мадуро.А это значит что американские"демократы" и их союзники дружно идут на хyй!
LatAlliensSuck    29.01.2019, 14:39
Оценка:  +6
LatAlliensSuck
Да ты сьто, прафда? Тебе тоже аргентинской муки перепало?
Boxerogos    29.01.2019, 14:47
Оценка:  -8
Boxerogos
Xyecoc многоликий,тебе не нравится правда.Но разве это мои проблемы?)))))))))))
ВыВсеВрети    29.01.2019, 15:13
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
правда в том что в туннеле видно конец....)))))))
дальше думай о своей правде, и проблеме!...
Духовный_скреп    29.01.2019, 14:17
Оценка:  +9
Духовный_скреп
Если покороче,то Говорящая Лошадь сказала: Нам на нищету в Венесуэле начхать,мы и дальше будем тянуть мазу за нашего пацана Мадуру..
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