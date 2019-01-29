В Венесуэле растет количество погибших и задержанных

Из 40 погибших 26 были застрелены проправительственными силами, еще пятеро убиты во время обысков домов.

За время протестов в Венесуэле погибли 40 человек. Еще 850 были задержаны. Об этом во вторник, 29 января, сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что по меньшей мере 40 человек погибли, из них 26 были застрелены проправительственными силами, еще пятеро убиты во время обысков домов, 11 человек стали жертвами грабителей.

По данным ООН, только 23 января полицейские задержали 696 человек.

Ранее сообщалось о 35 погибших в ходе протестов в Венесуэле.

Также сообщалось, что число задержанных во время протестов в Венесуэле возросло до 791.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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