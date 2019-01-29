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В Венесуэле растет количество погибших и задержанных

Комментариев: 4
Из 40 погибших 26 были застрелены проправительственными силами, еще пятеро убиты во время обысков домов.
Протесты в Венесуэле
Протесты в Венесуэле

За время протестов в Венесуэле погибли 40 человек. Еще 850 были задержаны. Об этом во вторник, 29 января, сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что по меньшей мере 40 человек погибли, из них 26 были застрелены проправительственными силами, еще пятеро убиты во время обысков домов, 11 человек стали жертвами грабителей.

По данным ООН, только 23 января полицейские задержали 696 человек.

Ранее сообщалось о 35 погибших в ходе протестов в Венесуэле.

Также сообщалось, что число задержанных во время протестов в Венесуэле возросло до 791.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Теги: смерть, протесты, Венесуэла, задержание, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    29.01.2019, 15:20
Оценка:  -1
Boxerogos
Законная власть имеет право на насилие.К сожалению Янукович оказался бесхребетным червяком и не выкорчевал гнойник на сцене Мулдана.Но в Венесуэле Мулдан не пройдёт,так же как и во Франции,где тоже немало погибших.
Перегар    29.01.2019, 15:15
Оценка:  0
Перегар
Здравствуй Ростов папа! Шапошник экскурсию по злачным местам проведёт
Letohradek    29.01.2019, 14:48
Оценка:  +2
Letohradek
Это означает, что Мадуро скоро станет соседом с Якуневичем.
Letohradek    29.01.2019, 14:49
Оценка:  0
Letohradek
Если успеет унести ноги
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