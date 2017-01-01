В ЮАР вспыхнули лесные пожары

На борьбу с огнем отправили около 70 пожарных. Задействованы 20 единиц наземной техники и авиация.

Лесные пожары, которые начались на горе Кейптауна Лайонс-хед, продвигаются к жилым окраинам города. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает The Guardian Africa.

Людей эвакуировали. В настоящее время угрозы жилым домам нет.

С огнем борются десятки пожарных и авиация.

Причина пожара неизвестна.

Ранее сообщалось о лесных пожарах в Калифорнии. Число погибших, по последним данным, достигло 84 человек. Во время визита в Калифорнию Трамп сравнил стихийное бедствие с "монстром".

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