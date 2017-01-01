В ЮАР вспыхнули лесные пожары
На борьбу с огнем отправили около 70 пожарных. Задействованы 20 единиц наземной техники и авиация.
Лесные пожары, которые начались на горе Кейптауна Лайонс-хед, продвигаются к жилым окраинам города. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает The Guardian Africa.
Людей эвакуировали. В настоящее время угрозы жилым домам нет.
С огнем борются десятки пожарных и авиация.
Причина пожара неизвестна.
Fresnaye side.... #KloofNekFire #SignalHillFire #LionsHeadFire pic.twitter.com/2WMRqQ0Wlm— Kat (@PurringKittyKat) 27 января 2019 г.
Ранее сообщалось о лесных пожарах в Калифорнии. Число погибших, по последним данным, достигло 84 человек. Во время визита в Калифорнию Трамп сравнил стихийное бедствие с "монстром".
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