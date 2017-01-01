Франция изучает возможность отправки миссии ООН на Донбасс

Во Франции рассматривают инициативу об объединении работы ООН и ОБСЕ в Украине для урегулирования ситуации на Донбассе.

В Париже рассматривают новый план по урегулированию на Донбассе

Франция и другие участники "нормандской четверки" сейчас рассматривают предложение об объединении работы ООН и ОБСЕ в Украине для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом во вторник, 29 января, сообщает французское МИД.

"Совместно с Германией и в контакте с российской и украинской стороной нормандского формата мы сейчас изучаем это предложение", - заявили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать инициативу спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика.

В частности, в пресс-службе министерства повторили позицию Парижа, согласно которой "единственным средством урегулирования кризиса является полное выполнение минских соглашений".

"Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть, прежде всего, от политической воли сторон соблюдать свои обязательства", - пояснили в МИД Франции.

Напомним, в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

В свою очередь в Москве не считают серьезной эту идею Сайдика.

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