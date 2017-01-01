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НАТО и ОБСЕ обсудили поддержку Украины

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НАТО продолжит оказывать давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины, заверил Столтенберг.
Мирослав Лайчак и Йенс Столтенберг обсудили Украину
Мирослав Лайчак и Йенс Столтенберг обсудили Украину
nato.int

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, обсудил ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба НАТО.

Генсек НАТО приветствовал усилия Словакии по уменьшению напряжения, укрепления доверия и содействия диалогу, подчеркнув, что "НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минским соглашениям".

В свою очередь Лайчак проинформировал Североатлантический совет о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.

Отметим, недавно Лайчак побывал на Донбассе, после чего заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения.

Столтенбрег, в свою очередь, на прошлой неделе говорил об Украине на заседании Совета РФ - НАТО.

 

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Теги: Россия, Украина, НАТО, ОБСЕ, Йенс Столтенберг, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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