Разведка США заявила об угрозе нападения России

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил об угрозе нападения со стороны России. Об этом говорится в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, пишет ТАСС во вторник, 29 января.

"По нашей оценке, для Соединенных Штатов и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России", - считает он.

"Российская разведка и службы безопасности продолжат выбирать в качестве целей информационные системы США, а также компьютерные сети наших партнеров по НАТО и альянсу "Пяти глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США - ред.) для получения технической информации, военных планов и сведений о правительственной политике", - утверждал он.

Коутс также добавил, что стремление России к расширению глобального присутствия может создавать все более серьезную угрозу для США.