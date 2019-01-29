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Разведка США заявила об угрозе нападения России

Комментариев: 18
Глава американской разведки обеспокоен политикой России, а также взаимодействием Москвы и Пекина.
Директор национальной разведки США Дэн Коутс
Директор национальной разведки США Дэн Коутс

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил об угрозе нападения со стороны России. Об этом говорится в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, пишет ТАСС во вторник, 29 января.

"По нашей оценке, для Соединенных Штатов и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России", - считает он.

"Российская разведка и службы безопасности продолжат выбирать в качестве целей информационные системы США, а также компьютерные сети наших партнеров по НАТО и альянсу "Пяти глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США - ред.) для получения технической информации, военных планов и сведений о правительственной политике", - утверждал он.

Коутс также добавил, что стремление России к расширению глобального присутствия может создавать все более серьезную угрозу для США.

Он также выразил мнение, что "Россия и Китай стремятся формировать международную систему и региональную безопасность, а также оказывать влияние на политику и экономику во всех регионах мира, в особенности прилегающих" государствах.

"Китай и Россия в большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо начиная с середины 1950-х годов, и [их] отношения, вероятно, укрепятся в наступившем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах совпадают, особенно в воспринимаемых [ими] односторонности и интервенционизме США, продвижении демократических ценностей и прав человека Западом", - сказал Коутс.

Глава Нацразведки США также полагает, что Россия и Иран будут стараться заполучить право на восстановление разрушенной инфраструктуры и промышленности Сирии после военного конфликта.

Отметим, в контрразведке США ранее заявили, что Китай представляет значительно большую угрозу национальной безопасности и интересам США, чем Россия.

 

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Теги: Россия, США, Иран, Китай, разведка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Сеемма    29.01.2019, 19:55
Оценка:  -1
Сеемма
А посол США сказала, что в Украине демократия победила, мечты народа сбылись, коррупцию уничтожили.
Letohradek    29.01.2019, 19:58
Оценка:  -1
Letohradek
Заглавие статьи, которую обсуждаем: Разведка США заявила об угрозе нападения России
nelci    29.01.2019, 19:40
Оценка:  -1
nelci
Какой же бред несут СМИ, запугивай народ и делай с ним что хошь!
Letohradek    29.01.2019, 19:42
Оценка:  -1
Letohradek
Надо же ... я тебе везде плюсики ставлю, а ты оказался кретином ))))
Светлана    29.01.2019, 19:18
Оценка:  -1
Светлана
Как же надоели эти "умники"со своей пожизненной озабоченной обеспокоенностью,везде им мерещятся нападения,угрозы.Лучше бы чаще заглядывали в кабинет к врачам и своевременно лечили свою старческую деменцию и шизофрению.
Letohradek    29.01.2019, 19:40
Оценка:  -2
Letohradek
Овца ватоголовая, разве не расия аннексировала Крым у Украины? Это все мерещится всем?
drozdikus    29.01.2019, 19:17
Оценка:  -5
drozdikus
еще одна виолета) у "рашки" простой принцип.... "просто не лезьте"
Letohradek    29.01.2019, 19:38
Оценка:  -1
Letohradek
Баран даунецкий, если бы у рф был бы такой принцип, как ты озвучил, не было бы проблем ни в Нагорном Карабахе, ни в Чечне ни в Грузии ни в Приднестровье, НИ В УКРАИНЕ!
Россия - империя зла, которая должна исчезнуть, во имя мира на планете!
drozdikus    29.01.2019, 19:54
Оценка:  -1
drozdikus
овца напомни за что тебе сократили )? ЗА НЕФ ПРИГОДНОСТЬ) твой удел пастись тут) ты проф непригодна)
drozdikus    29.01.2019, 19:58
Оценка:  -1
drozdikus
ты старая бычка) которая пытается зар. 5 копеек на коменте) вот твой максимум в итоге)))
Kostos    29.01.2019, 19:40
Оценка:  0
Kostos
"виолетта" только у набзДитеров и ныниабстыманых
    29.01.2019, 19:06
Оценка:  -3
Рашыздию, возглавляемую придурками-маньяками из НКВД-КГБ-ФСБэ, надо уничтожить как опасное государство-террорист, она намного опаснее прогнозированного взвешенного Китая.
    29.01.2019, 19:06
Оценка:  -2
Уничтожить как можно раньше, чем позже тем хуже для мира...
Nikolas_Adver    29.01.2019, 19:23
Оценка:  -5
Nikolas_Adver
обосрешся
Предаторр    29.01.2019, 18:52
Оценка:  -2
Предаторр
США не потянет войну с Китаем и Россией.Если Европа попытается что-либо пястнуть против России и Китая,или если поддержит США,то будет уничтожена за считанные минуты.До Европы российским ракетам лететь недолго:взлетели и тут же через несколько минут"сели"...)))))
Letohradek    29.01.2019, 18:59
Оценка:  -3
Letohradek
Расийские ракеты хорошо зарекомендовали себя в Сирии, когда американские "першинги", образца 1980х, утюжили расийские аэродромы
weightless    29.01.2019, 19:03
Оценка:  0
weightless
Зря Вы думаете, что Китай будет на Вашей стороне)
даже Венесуэла теперь не с Вами, остались Габон и Науру
БЕЗУМЕЦ    29.01.2019, 19:08
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Неужели ты такой тупой, думаешь будто-бы Европа, США в современных условиях будут воевать с рашкой. Если решат с рашкой покончить - кончат с помощью различных эмбарго, финансовых и технологических запретов. Как только рашка "наступит" на "кошелек" находящихся в состоянии неги Запада -рашке пи.дец.
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