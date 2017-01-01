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На шахте в Польше произошло землетрясение: пропали 14 горняков

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В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что в указанном районе произошел подземный толчок магнитудой 4,9.
Пострадавших доставили в больницу
Пострадавших доставили в больницу

В районе польского города Полковице, расположенного на западе страны, во вторник, 29 января, произошло землетрясение. Из-за него в угольной шахте Рудна пропали 14 горняков. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Известно, что в момент толчка в шахте находились 32 человека. Семеро получили травмы и были доставлены в больницы.

На месте работают спасатели, которые разыскивают еще 14 горняков.

По предварительным данным, сила толчка составила 4,9 по шкале Рихтера.

Напомним, 23 января на юге Польши произошли подземные толчки, вследствие которых на шахте погиб один горняк.

Также сообщалось, что 12 января на западе Польши на шахте в городе Польковице погиб горняк.

 

На границах с Украиной произошло два землетрясения

 

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Теги: Польша, Землетрясения, шахтеры, шахта, горняки, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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