Сирию полностью освободят от ИГ через несколько недель - Пентагон

В Пентагоне обещают полностью освободить Сирию от террористов "Исламского государства" в течение нескольких недель.

Сирия будет полностью освобождена от членов террористической группировки "Исламское государство" в течение нескольких недель. Об этом заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шенахан, сообщает во вторник, 29 января, Reuters.

"Я бы сказал, что 99,5% контролируемых ИГ территорий возвращены сирийцам. В течение нескольких недель будет 100%", - пообещал он.

По словам Шенахана, возглавляемая курдами демократическая коалиция, которую поддерживают США, готовится к "финальной битве" с силами ИГ на востоке Сирии.

Бойцы ИГИЛ "зажаты в крохотном кармане (Сирии)", что заставляет поддерживаемых США военных замедлить наступление для защиты гражданских, отметил он.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии, пояснив, что Соединенные Штаты победили ИГ. Госсекретарь Майк Помпео тогда заявлял, что ИГИЛ уничтожили на 99%.

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