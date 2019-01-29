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В РФ отреагировали на "холодный мир" Порошенко

Комментариев: 1
Мария Захарова заявила, что у Петра Порошенко "был шанс на глобальный мир".
Захарова прокомментировала слова Порошенко о "холодном мире"
Захарова прокомментировала слова Порошенко о "холодном мире"
Газета.ру

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова во вторник, 29 января, прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о "холодном мире" с РФ, информируют РИА Новости.

Так, по ее словам, у Порошенко был шанс на "глобальный мир", которым президент Украины так и не воспользовался.

"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался", - заявила Захарова.

Напомним, 29 января на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем Петр Порошенко заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией. На этом же форуме Порошенко объявил об участии в выборах.

На форуме Порошенко пугали Путиным

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, МИД РФ, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    29.01.2019, 21:16
Оценка:  -3
Антибес
Пете эта война нужна как воздух.Он напрямую зарабатывает на этой войне,он пиарится круглосуточно на этой войне,он прикрывает этой войной тотальнейшую коррупцию,дерибан,казнокрадство,в сеобщую нищету и тарифно-ценовой геноцид.Петя и война-синонимы.
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