В Венесуэле начали расследование в отношении лидера оппозиции

Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В Венесуэле прокуратура начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом во вторник, 29 января, заявил генеральный прокурор республики Тарек Уильям Сааб, сообщает ТАСС.

"Я передал председателю Верховного суда бумаги, касающиеся предварительного расследования, которое начала Генпрокуратура в отношении гражданина Хуана Гуайдо", - доложил он.

Как пояснил генпрокурор, расследование связано с "актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января".

Сааб также добавил, что возглавляемое им ведомство попросило суд запретить лидеру оппозиции Гуайдо выезжать из страны на время расследования.

"Мы здесь, чтобы попросить (суд) принять превентивные меры на время расследования", - отметил он.

По словам Сааба, генпрокуратура считает необходимым "запретить Гуайдо выезжать из страны и переписывать имущество". Кроме того, орган попросил заморозить счета оппозиционера.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

Как подсчитали в Управлении комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов в Венесуэле с 22 января погибли не менее 40 человек.

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