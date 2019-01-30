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Путин и Трамп общались наедине на G20 – СМИ

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Лидеры РФ и США на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе около 15 минут проговорили без американского переводчика.
Путин и Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе
Путин и Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе


Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года в течение 15 минут беседовали без свидетелей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что личный разговор президентов состоялся, когда они шли к выходу из здания. Трамп вместе с женой Меланьей и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних, кто покинул театр.

По словам источника, Путин и Трамп обсуждали вопросы внешней политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

Трамп и РФ. Новые обвинения против президента США

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

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Теги: Путин, G20, Трамп, Дональд Трамп, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    30.01.2019, 00:26
Оценка:  0
Ruspidor
И как это поможет мадуре?
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