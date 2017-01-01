На Гоа туристов будут штрафовать за распитие алкоголя на пляже
Туристов, употребляющих спиртные напитки на пляжах Гоа, будут штрафовать на сумму около 780 гривен.
На Гоа употребляющих спиртные напитки на пляжах туристов будут штрафовать. Отказавшиеся платить нарушители могут попасть в тюрьму на срок до трех месяцев, сообщает The Indian Express.
Правительство индийского штата Гоа внесло поправки в закон о туризме, предусматривающие наказание за распитие алкоголя в общественных местах.
Штраф за нарушение составит 2000 рупий (около 780 гривен). Такую же сумму придется отдать тем, кто решит приготовить еду на открытом воздухе в местах отдыха.
Кроме того, власти Гоа намерены запретить отдыхающим проносить на пляж стеклянные бутылки. Штрафы предусмотрены и для тех, кто разбивает бутылки на побережье.
Напомним, Япония ввела налог на выезд из страны, а Турция ввела налог на безопасность для туристов.
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