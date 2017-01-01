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На Филиппинах произошел взрыв в мечети: есть жертвы

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На филиппинском острове Минданао неизвестный бросил гранату в мечеть, в результате погибли не менее двух человек.
На Филиппинах прогремел новый взрыв
На Филиппинах прогремел новый взрыв

Два человека погибли при взрыве в мечети на филиппинском острове Минданао, сообщает Rappler со ссылкой на полицию.
 
Еще несколько человек получили ранения.
 
Отмечается, что неизвестный бросил гранату в мечеть. Его мотивы пока неизвестны.
 
Напомним, ранее в результате двух взрывов у церкви на Филиппинах погибли 27 человек. Ответственность за взрывы взяло на себя Исламское государство. 

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Теги: церковь, взрыв, жертвы, Филиппины
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Источник: korrespondent.net

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