На Филиппинах произошел взрыв в мечети: есть жертвы
На филиппинском острове Минданао неизвестный бросил гранату в мечеть, в результате погибли не менее двух человек.
Два человека погибли при взрыве в мечети на филиппинском острове Минданао, сообщает Rappler со ссылкой на полицию.
Еще несколько человек получили ранения.
Отмечается, что неизвестный бросил гранату в мечеть. Его мотивы пока неизвестны.
Напомним, ранее в результате двух взрывов у церкви на Филиппинах погибли 27 человек. Ответственность за взрывы взяло на себя Исламское государство.
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