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Медицинский вертолет разбился в США: есть жертвы

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На борту вертолета службы скорой медицинской помощи находились трое членов экипажа, все они погибли.
Вертолет упал в США
Вертолет упал в США
abcnews.go.com

Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо, сообщает телеканал ABC в среду, 30 января.
 
На месте происшествия обнаружены тела трех человек, находившихся на борту. 
 
Трагедия произошла утром 30 января недалеко от деревни Залески, расположенной в 112 км юго-восточнее Колумбуса. Вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента.
 
Причина катастрофы пока неизвестна. Незадолго до происшествия с воздушным судном была потеряна связь. 
 
Напомним, ранее в Австралии упал вертолет во время тушения пожара, а Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом.

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Теги: авиакатастрофа, США, вертолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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