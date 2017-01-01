Медицинский вертолет разбился в США: есть жертвы

На борту вертолета службы скорой медицинской помощи находились трое членов экипажа, все они погибли.



Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо, сообщает телеканал

Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо, сообщает телеканал ABC в среду, 30 января.

На месте происшествия обнаружены тела трех человек, находившихся на борту.



Трагедия произошла утром 30 января недалеко от деревни Залески, расположенной в 112 км юго-восточнее Колумбуса. Вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента.



Причина катастрофы пока неизвестна. Незадолго до происшествия с воздушным судном была потеряна связь.



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