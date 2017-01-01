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В Саудовской Аравии уволили 126 чиновников-коррупционеров

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Увольнения замешанных в коррупции чиновников состоялись в 15 городах страны, в том числе, в Эр-Рияде.
Саудовская Аравия объявила войну коррупции
Саудовская Аравия объявила войну коррупции


Министерство Саудовской Аравии по делам муниципалитетов уволило 126 чиновников, замешанных в коррупции. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Увольнения состоялись в 15 городах королевства, в том числе в столице Эр-Рияде.

Напомним, в 2017 году Саудовская Аравия, возглавляемая наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, начала масштабную антикоррупционную кампанию. В ходе нее были задержаны сотни бизнесменов, политиков и членов королевской семьи.

В марте 2018 года власти королевства вернули в казну более 100 миллиардов долларов от арестованных за коррупцию принцев.

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Теги: Саудовская Аравия, коррупция, борьба с коррупцией, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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