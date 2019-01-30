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Мадуро объявил о создании 50 тысяч подразделений ополченцев

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Задачей ополченцев станет не позволить "североамериканской империи прикоснуться к пяди территории Родины".
Протесты в Венесуэле
Протесты в Венесуэле


Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране в ближайшее время свыше 50 тысяч подразделений народного ополчения, сообщает Telesur.

По его словам, до мая в Боливарианской республике появятся два миллиона ополченцев, задачей которых станет не позволить "североамериканской империи прикоснуться к пяди территории Родины".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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Теги: Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро, ополченцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Makcimus    30.01.2019, 08:08
Оценка:  0
Makcimus
И поедут "ихтамнету" испаноговорящих братьев защищать...
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