В Конго обнаружили 15 массовых захоронений

Вероятной причиной гибели людей стал конфликт между народностями бануну и батенде из-за похорон одного из вождей.

Миссия ООН обнаружила на северо-западе Демократической Республики Конго не менее 15 массовых захоронений. Об этом накануне сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря миссии MONUSCO Флоренс Марчал.

"Хотя итоги этой миссии до сих пор подводятся, мы можем подтвердить, что несколько сотен человек, в том числе женщины и много детей, были убиты при невыносимых обстоятельствах", – сказала Марчал.

По ее словам, "скорость, метод и большое количество жертв этого насилия свидетельствуют о его запланованности и организованности".

Марчал уточнила, что члены миссии обнаружили 11 массовых захоронений и 43 индивидуальные могилы вблизи города Юмби и минимум четыре групповых захоронения со 170 телами вблизи Бонгенде.

В начале января в ООН подсчитали, что по меньшей мере 890 человек были убиты в результате самого масштабного за последние годы насилия в этом районе, что подчеркнуло нестабильное состояние межэтнических отношений даже в более мирных регионах ДРК, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятной причиной гибели людей стал конфликт между народностями бануну и батенде из-за похорон одного из вождей.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго в результате атаки неизвестных боевиков погибли 14 человек. Среди жертв были два медицинских работника и один военный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet