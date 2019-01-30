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С израильской алмазной биржи вынесли чемодан с бриллиантами

Комментариев: 1
На вора никто не обратил внимания.
Вор не был сотрудником биржи
Вор не был сотрудником биржи
Скриншот из видео

В Израиле мужчина без малейших препятствий, на виду у всех вынес из алмазной биржи не принадлежащий ему чемодан с бриллиантами.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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В помещении находились десятки людей, однако на вора никто не обратил внимания. На видео видно, как мужчина достает чемодан с драгоценностями из-под стула и убегает. Там были бриллианты на сумму в несколько десятков тысяч долларов. Вор на бирже не работал. Как его пропустила охрана на входе - сейчас выясняют.

Как сообщалось 28 января, кража картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи в Москве произошла на глазах у посетителей и при полном попустительстве охраны. 

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Теги: грабитель, Израиль, алмаз, бриллиант
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Комментариев (1)
Himik    30.01.2019, 12:38
Оценка:  -1
Himik
Изя, ты чтоле?
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