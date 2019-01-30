С израильской алмазной биржи вынесли чемодан с бриллиантами

На вора никто не обратил внимания.

Вор не был сотрудником биржи Скриншот из видео

В Израиле мужчина без малейших препятствий, на виду у всех вынес из алмазной биржи не принадлежащий ему чемодан с бриллиантами.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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В помещении находились десятки людей, однако на вора никто не обратил внимания. На видео видно, как мужчина достает чемодан с драгоценностями из-под стула и убегает. Там были бриллианты на сумму в несколько десятков тысяч долларов. Вор на бирже не работал. Как его пропустила охрана на входе - сейчас выясняют.

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