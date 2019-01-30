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Новая боеголовка США повышает риск ядерного конфликта - Лавров

Комментариев: 1
Россия обеспокоена началом производства в США ядерных боеголовок малой мощности W76-2.
Американская ядерная бомба В61
Американская ядерная бомба В61
revealnews.org

Производство американской боеголовки W76-2 увеличивает риск ядерного конфликта. Об этом в среду, 30 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта", - сказал он.

"Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий. Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру", - подчеркнул Лавров.

Предложение Москвы о возобновлении диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности остается в силе, добавил министр.

"Мы неоднократно предлагали администрации в Вашингтоне возобновить диалог о стратегической стабильности во всех без исключения ее компонентах. Это предложение остается на столе переговоров, которые, к сожалению, пока не начались", - сказал он.

Накануне стало известно, что в США началось производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Первую партию боеголовок планируют передать военно-морским силам осенью.

 

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Теги: Россия, США, Лавров, ядерное оружие, ядерная угроза
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    30.01.2019, 13:28
Оценка:  +7
Letohradek
Ватных скотов предупреждали не нарушать договоренности по производству вооружения, но как всегда, кремлевские подонки подтерлись договорами. Поэтому сейчас и началось уничтожение экономики бензоколонки
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