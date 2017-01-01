Мужчина на глазах у толпы украл чемодан с бриллиантами

В помещении биржи, где произошла кража, находились десятки людей, однако на вора никто не обратил внимания.

На алмазной бирже Израиля мужчина незаметно украл чемодан с бриллиантами. Об этом в среду, 30 января, сообщает ТСН.

В момент кражи в помещении находились десятки людей, однако на вора никто не обратил внимания.

На видео видно, как мужчина достает чемодан с драгоценностями из-под стула и уходит вместе с ним. В чемодане были бриллианты на сумму в несколько десятков тысяч долларов.

Как было установлено, вор на бирже не работал. Как его пропустила охрана на входе - сейчас выясняют.

Как сообщалось, 27 января из Третьяковской галереи в Москве неизвестный мужчина украл картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Кража произошла во время работы выставки — когда в зале находились и другие посетители. Позже в сети появилось видео с моментом кражи.

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