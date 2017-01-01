В Германии задержали трех мигрантов за подготовку теракта

Мужчины раздобыли инструкцию по изготовлению взрывного устройства, начали собирать порох и заказали взрыватель в Великобритании.

На севере Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн задержаны трое мужчин, которых подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщил в среду, 30 января, представитель Федерального ведомства по уголовным делам.

По его словам, два 23-летних мужчины заподозрены в подготовке тяжкого преступления с применением насилия, угрожающего государству, а их 36-летний сообщник – в оказании им помощи. При этом все трое руководствовались исламистскими мотивами.

Полиция пытается выяснить, были ли они членами какой-либо террористической организации.

В свою очередь Spiegel Online сообщает, что задержанные являются беженцами из Ирака. Они проживали в местечке Мельдорф. Кроме того, в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Мекленбург – Передняя Померания полиция обыскала несколько квартир лиц, которые пока не являются подозреваемыми.

По данным следствия, мужчины скачали в интернете инструкцию по изготовлению взрывного устройства и начали собирать порох, вынимая его из новогодней пиротехники, а также заказали взрыватель в Великобритании. Кроме того, они планировали раздобыть стрелковое оружие.

Один из задержанных брал уроки вождения, чтобы в ходе теракта использовать автомобиль. Конкретную цель для теракта подозреваемые еще не успели выбрать.

При этом один из подозреваемых высказался о намерении поразить как можно больше "неверных, но не детей". Утверждается, что замысел устроить теракт у иракцев возник после того, как они осенью 2015 года прибыли в Германию.

В октябре 2018 года сообщалось, что службы безопасности предотвратили крупный теракт в Германии, запланированный боевиками ИГИЛ. Они планировали атаковать один из музыкальных фестивалей в ФРГ.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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