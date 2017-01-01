В Торонто ландшафтный дизайнер 10 лет убивал геев

Мужчина, который 10 лет охотился на геев в Канаде, по данным полиции, сам является геем, убийства носили "сексуальный характер".

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В Канаде 67-летний ландшафтный дизайнер Брюс Макартур признался, что целых 10 лет преследовал “деревню геев“ в пригороде Торонто, убив восьмерых из них. Об этом пишет theglobeandmail.com.

Макартур не просто убивал жертв, он еще и хранил у себя украденные у них “сувениры“ на память.

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Дизайнер убил Селим Эсена, Соруша Махмуди, Дина Лисовика, Абдулбасира Файзи, Скандараджа Наваратнама, Эндрю Кинсмана, Кирушна Канагаратнама и Маджида Кайхана.

Макартур признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения в убийстве первой степени в зале суда Торонто 29 января. С момента его ареста прошел уже год.

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Первое убийство Брюс совершил в 2010 году, начав со своего знакомого, который даже сделал пометку в календаре о встрече с другом. Именно эта подсказка позже помогла следователям найти улики на Макартура. В фургоне дизайнера обнаружили ДНК четверых пропавших мужчин.

Позже в квартире убийцы нашли браслет Наваратнама, украшения Лисовика и блокнот, который был личным дневником Эсена. В спальне Макартура нашли также спортивную сумку с клейкой лентой, хирургической перчаткой, стяжками, черным шнурком и шприцами. Приговор Макартуру вынесут уже на следующей неделе.

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Все, кроме одной жертвы Макартура, были беженцами из других стран, только приехавшими или бездомными. До ареста убийцы тела жертв не удавалось найти. Самого Макартура допрашивали дважды - в 2013 году и в 2016 году.

Что интересно, друзья пропавших мужчин рассказали полиции, что у Макартура были романтические отношения с Наваратнамом - первой жертвой убийцы. Спустя три года один из свидетелей заявил, что Макартур душил его во время секса, однако обвинений предъявлено не было.

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Начиная с третьей жертвы, Кайхана в 2012 году, убийства носили “сексуальный характер“, считают в полиции. Начиная с 2015 года, Макартур начал использовать лигатуры в убийствах (медицинские нити для перевязки сосудов, ими он связывал жертв).

Последняя жертва Макартура - Кинсман - также отметил в календаре встречу с Брюсом. Кроме того, полиция зафиксировала, что в день исчезновения 26 июня 2017 года мужчина зашел в фургон Макартура. Тела убийца закапывал в садах у своих клиентов, потому их только недавно смогли похоронить.

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Минимальный срок, который может получил дизайнер - пожизненный, без возможности досрочного освобождения до 25 лет. Подать заявление об условном освобождении убийца сможет не раньше, чем ему стукнет 90 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали украинского кикбоксера, подозреваемого в убийстве.